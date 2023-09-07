СК намерен требовать ареста предполагаемого виновника ДТП в Ленобласти

В отношении него завели уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Следствие намерено просить суд об аресте водителя фуры, который врезался в легковой автомобиль, сопровождавший группу из 11 детей-велосипедистов на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Задержан 31-летний водитель большегруза Scania, который допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подтвердили, что уголовное дело, возбужденное ГУ МВД по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", принято к производству выборгским следственным отделом следственного управления СК по региону.

По данным следствия, водитель грузовой машины, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем, сопровождавшим группу велосипедистов. В результате ДТП пострадали восемь несовершеннолетних, в том числе двое погибли на месте происшествия. По последним данным областного комитета по здравоохранению, в аварии, без учета погибших, пострадали 10 человек, в том числе 9 детей.

Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются. Кроме того, в СК дадут оценку действиям сотрудников детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП.