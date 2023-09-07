Следствие предъявило обвинение водителю фуры после ДТП в Ленобласти

В аварии погибли две девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение водителю большегруза, который врезался в легковой автомобиль, сопровождавший группу из 11 детей-велосипедистов на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. В результате ДТП погибли две девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Следователи предъявили задержанному обвинение и готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленинградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, около 10:40 мск в Выборгском районе Ленобласти на 59-м км трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок, в результате две велосипедистки от полученных травм скончались на месте, еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. По данным областного комитета здравоохранения, в аварии пострадали без учета погибших 10 человек, в том числе 9 детей. Все дети занимаются в Сестрорецкой школе олимпийского резерва.