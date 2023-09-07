СК возбудил дело в отношении спортшколы и компании-грузоперевозчика после ДТП в Ленобласти

По версии следствия, транспортная компания организовала оказание услуг по перевозкам, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг транспортной компанией и спортивной школой после ДТП в Ленинградской области, в котором водитель фуры совершил наезд на автомобиль, сопровождавший группу из 11 несовершеннолетних велосипедисток. В результате ДТП две девочки-подростка погибли. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, транспортная компания организовала оказание услуг по перевозкам, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. Фирма допустила шофера 1992 года рождения к управлению грузовым автомобилем в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха, а также условий труда водителей.

Учебное учреждение Курортного района Санкт-Петербурга, считают следователи, при организации велопробега нарушило требования безопасности занятий с несовершеннолетними, тем самым оказав услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.