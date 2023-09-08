В Гонконге отменили занятия в школах и призвали работать из дома из-за ливней

Движение наземного общественного транспорта в городе временно приостановили, вестибюли некоторых станций метро оказались затоплены

ГОНКОНГ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Гонконга отменило занятия в школах из-за сильнейших за последние 139 лет ливней. Об этом говорится в заявлении властей.

"Правительство объявило, что занятия в школах сегодня отменяются из-за экстремальных условий, вызванных сильными наводнениями и серьезными нарушениями в работе транспорта", - сказано в документе.

Работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам гибкий рабочий трафик, который будет учитывать их безопасность при передвижении до места работы. Как отмечается в заявлении правительства, "экстремальные условия" продлятся по меньшей мере до полудня пятницы. Жителей попросили ждать дальнейших указаний.

В ночь на пятницу Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила наивысшее, "черное" штормовое предупреждение из-за сильнейшего за всю историю наблюдений с 1884 года ливня. По данным метеорологов, между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений.

Движение наземного общественного транспорта в городе временно приостановлено. Вестибюли некоторых станций метро оказались затоплены.

Сильнейшие ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном "Хайкуй". "Черный" уровень штормового предупреждения был введен впервые с октября 2021 года.