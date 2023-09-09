В Симферополе возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя машинами, где погиб человек

В рамках расследования назначили проведение автотехнической, судебно-медицинской и биологической экспертиз

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Симферополе с участием трех автомобилей, в результате которого погиб человек и еще двое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России по Республике Крым.

"В УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Киевской по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg допустил столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Octavia был доставлен в больницу, где в дальнейшем скончался", - говорится в сообщении.

Назначено проведение автотехнической, судебно-медицинской и биологической экспертиз, заключения которых будут приобщены к материалам уголовного дела, добавили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД по региону сообщалось, что Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей в Симферополе, в результате которого трое водителей автомобилей получили травмы, их доставили в больницу. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма, за рулем Volkswagen Touareg находился член Общественной палаты Республики Крым Олег Щербаков. Члены палаты единогласно проголосовали за приостановку полномочий Щербакова в связи с его участием в массовом ДТП.