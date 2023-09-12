12 сентября, 05:31,
обновлено 12 сентября, 05:49

Еще четверо пассажиров обратились за медпомощью после аварийной посадки самолета

© ГУ МЧС России по Новосибирской области

Двое из них отправлены на рентген с предварительным диагнозом "ушиб"

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Медики оказали помощь еще четверым пассажирам самолета, аварийно севшего в поле в Новосибирской области.

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Двое из них отправлены на рентген с предварительным диагнозом "ушиб", сообщили в Минздраве области.

"После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи", - сообщили в министерстве. 

Как уточнили в пресс-службе, в пункте временного размещения в настоящее время работают пять бригад скорой помощи. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего дежурят 25 медиков. Ранее в Минздраве региона уточняли, что медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров в связи с тем, что у него поднялось артериальное давление. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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