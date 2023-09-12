12 сентября, 06:26,
обновлено 12 сентября, 07:04

Пассажиров севшего в поле самолета в Новосибирской области начали отправлять домой

© Гульнара Иванова/ ТАСС

Глава Убинского района Олег Конюк добавил, что люди обеспечены водой и едой

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Сочи в Омск и совершившего аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, начали отправлять домой.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Убинского района Олег Конюк.

"Уже началась отправка автомобильным транспортом пассажиров в Новосибирск и в Омск", - написал он, добавив, что люди обеспечены водой и едой.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" уточнили, что в доме культуры села Убинское, где был организован пункт временного размещения, пассажирам представили питание, воду, зарядные устройства для мобильных телефонов. Багаж также уже выдан. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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