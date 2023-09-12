Пассажиров севшего в поле самолета в Новосибирской области начали отправлять домой

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Сочи в Омск и совершившего аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, начали отправлять домой.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Убинского района Олег Конюк.
"Уже началась отправка автомобильным транспортом пассажиров в Новосибирск и в Омск", - написал он, добавив, что люди обеспечены водой и едой.
В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" уточнили, что в доме культуры села Убинское, где был организован пункт временного размещения, пассажирам представили питание, воду, зарядные устройства для мобильных телефонов. Багаж также уже выдан.