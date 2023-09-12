Ярошенко отметил мастерство экипажа, посадившего лайнер на поле под Новосибирском

Заместитель гендиректора аэропорта Жуковский добавил, что инцидент с лайнером европейского производства показывает необходимость перехода российских авиакомпаний на отечественную технику

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экипаж самолета "Уральских авиалиний" Airbus A320, экстренно посадивший лайнер на поле под Новосибирском, продемонстрировал высокий профессионализм, отметил в беседе с ТАСС заместитель гендиректора аэропорта Жуковский, летчик Константин Ярошенко.

"Самолет целый, тем более, они посадили его очень грамотно. Самое главное, что все пассажиры и дети, находившиеся на борту, в целости и невредимости. Это говорит о хорошем профессионализме командира", - сказал собеседник агентства.

Он выразил мнение, что инцидент с лайнером европейского производства показывает необходимость перехода российских авиакомпаний на отечественную технику, поскольку западные самолеты становится все труднее обслуживать из-за проблем с запчастями.

"Поэтому я считаю, что нужно переходить на российскую технику", - добавил Ярошенко.