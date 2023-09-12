Пассажирка севшего в поле самолета рассказала, что посадка ощущалась мягче, чем на ВПП

Мария Буян также сообщила, что во время экстренной ситуации на борту никто не запаниковал

СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сентября. / ТАСС/. Приземление авиалайнера в поле под Новосибирком было по ощущениям мягче, чем на взлетно-посадочную полосу (ВПП), поделилась с ТАСС пассажирка Мария Буян самолета Сочи - Омск, совершившего аварийную посадку. Находясь в пункте временного размещения (ПВР) в селе Убинское Новосибирской области она рассказала, что во время экстренной ситуации на борту никто не запаниковал.

Собеседница агентства рассказала, что возвращалась домой с отдыха в Сочи. При подлете к Омску командир самолета сообщил, что аэропорт Омска не принимает по метеоусловиям. "У нас это часто бывает из-за тумана от Иртыша, и мы особо не удивились. Объявил, что летим в Новосибирск", - пояснила пассажирка, добавив, что находившиеся в салоне до последнего надеялись, что долетят до аэропорта в Новосибирске. "Мы летели-летели на одной высоте, потом начали внезапно снижаться, хотя, конечно, это было плавно. Страх только сейчас появляется - на тот момент это все, как аттракцион было", - сообщила женщина.

По ее словам, во время снижения на борту не наблюдалось панических настроений."Никто не вскакивал со своих мест, не кричал, не паниковал, не истерил, не причитал. Видимо, потому что не было ни пожара, ни каких-то звуков. Только сейчас я в новостях смотрю, что было, якобы, возгорание и на фюзеляже след остался при торможении об землю. <...> Вообще не тряхануло, сели, как будто на взлетно-посадочную полосу, даже еще мягче. По моим ощущениям, [от момента, как объявили об экстренной посадке, до того, как сели] прошло минуты три, хотя, на самом деле - минут 10", - сказала собеседница агентства.

Буян отметила также профессионализм бортпроводников, которые проявляли спокойствие при нештатной ситуации, хотя сами и не располагали информацией, где будет проходить посадка судна.

"Не знали, куда садимся. Спрашивали у бортпроводников, может быть есть какой-то запасной аэродром, взлетная полоса. При внешнем спокойствии по ним видно было, что для них это стрессовая ситуация, но они максимально нас успокаивали. Было видно, насколько профессионально они действовали - знали, как вести себя в этой ситуации, как с нами разговаривать, как нам объяснить и рассказать, какие команды. Все было отработано", - добавила собеседница агентства.

Экипаж и пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку © Елена Сычева/ ТАСС

Другой пассажир Илья Троян отметил, что экипаж четко давал указания.

"Уже в процессе движения бортпроводники обозначили, что будем совершать аварийную посадку, разъяснили все необходимые требования. После чего по громкой связи объявили, что необходимо зажать ноги, скрестить руки, зажать голову, уже после этого почувствовали сильный толчок, совершили посадку. Паники не было, все достойно себя вели, экипаж борта сделал все необходимое, чтобы исключить жертвы. Я считаю, что они настоящие герои", - сказал журналистам Троян.

Он рассказал, что вместе с семьей летел с отдыха. В салоне самолета с ним находились жена и ребенок. Во время посадки Илья пытался отвлечь их разговорами. "Ребенку подложили подушку под живот, чтобы смягчить удар. В этот момент могло все прекратиться. Все живы, здоровы - это самое главное", - добавил он.