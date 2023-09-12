12 сентября, 10:34,
обновлено 12 сентября, 10:50

В МККК заявили о росте числа пропавших без вести после наводнения в Ливии до 10 тыс.

Представитель организации Тамер Рамадан отметил, что в стране есть проблемы с доступом к медицинским услугам, не хватает средств для организации пунктов временного размещения, недостает продовольствия

ТАСС, 12 сентября. Количество пропавших без вести из-за наводнения в Ливии почти достигло 10 тыс. Об этом заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан.

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"Мы можем подтвердить из наших независимых источников информации. что число пропавших без вести на данный момент приближается к 10 000", - приводит его заявление агентство Reuters.

Рамадан также отметил, что в Ливии есть проблемы с доступом к медицинским услугам, не хватает средств для организации пунктов временного размещения, недостает продовольствия. МККК может вскоре обратиться с призывом к предоставлению экстренного финансирования для поддержки жертв наводнения в этой стране.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.

Согласно последним данным ливийского министерства здравоохранения, число погибших в результате ливней и наводнения, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс. 

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