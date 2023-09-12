В МККК заявили о росте числа пропавших без вести после наводнения в Ливии до 10 тыс.

Представитель организации Тамер Рамадан отметил, что в стране есть проблемы с доступом к медицинским услугам, не хватает средств для организации пунктов временного размещения, недостает продовольствия

ТАСС, 12 сентября. Количество пропавших без вести из-за наводнения в Ливии почти достигло 10 тыс. Об этом заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан.

"Мы можем подтвердить из наших независимых источников информации. что число пропавших без вести на данный момент приближается к 10 000", - приводит его заявление агентство Reuters.

Рамадан также отметил, что в Ливии есть проблемы с доступом к медицинским услугам, не хватает средств для организации пунктов временного размещения, недостает продовольствия. МККК может вскоре обратиться с призывом к предоставлению экстренного финансирования для поддержки жертв наводнения в этой стране.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.

Согласно последним данным ливийского министерства здравоохранения, число погибших в результате ливней и наводнения, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс.