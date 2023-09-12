12 сентября, 12:34,
обновлено 12 сентября, 12:52
Землетрясение в Марокко

Число пострадавших от землетрясения в Марокко превысило 5,5 тыс.

EPA-EFE/ YOAN VALAT
© EPA-EFE/ YOAN VALAT

Как сообщило МВД королевства, наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Эль-Хауз

РАБАТ, 12 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,0 в Марокко увеличилось почти вдвое, достигнув 5 530. Об этом сообщило МВД королевства на своем сайте.

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По его данным, число жертв сейсмической активности возросло до 2 901. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Эль-Хауз (1 643). Экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы.

Несмотря на рост числа погибших и пострадавших, а также колоссальные разрушения, МИД Марокко ранее передал алжирскому консульству официальное послание, в котором отказалось от предложенной ему страной-соседом помощи. Информации о причинах такого решения королевство не привело. 

Теги:
МароккоЗемлетрясение в Марокко
© Информационное агентство ТАСС
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