13 сентября, 09:04

Председатель СК России поручил возбудить дело по факту массового отравления в школе в Туве

С жалобами на кишечную инфекцию к медикам обратились 45 человек

ТАСС, 13 сентября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления в школе в Кызыле в Туве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту отравления школьников в Республике Тыва", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 45 обращениях с жалобами на кишечную инфекцию из школы №18 в Кызыле.

По информации СК России, пять человек госпитализировали - четырех школьников и работника пищеблока.

Прокуратура Тувы предварительно установила, что между школой №18 в Кызыле и индивидуальным предпринимателем заключен договор по организации горячего питания обучающихся. Ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению санитарных требований. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияТыва
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