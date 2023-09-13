Председатель СК России поручил возбудить дело по факту массового отравления в школе в Туве

С жалобами на кишечную инфекцию к медикам обратились 45 человек

ТАСС, 13 сентября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления в школе в Кызыле в Туве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту отравления школьников в Республике Тыва", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 45 обращениях с жалобами на кишечную инфекцию из школы №18 в Кызыле.

По информации СК России, пять человек госпитализировали - четырех школьников и работника пищеблока.

Прокуратура Тувы предварительно установила, что между школой №18 в Кызыле и индивидуальным предпринимателем заключен договор по организации горячего питания обучающихся. Ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению санитарных требований.