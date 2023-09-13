13 сентября, 13:29

В Ростовской области арестовали подростка по делу о нападении с ножом в школе

Его подозревают в покушении на убийство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области арестовал подростка, который подозревается в нападении с ножом в школе Неклиновского района региона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В отношении подростка, совершившего противоправные действия в одной из школ Неклиновского района, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что утром 11 сентября подросток в маске и с ножом попытался пройти на территорию школы в хуторе Красный десант Неклиновского района, ранив несколько человек. По данным губернатора, никто из детей в результате инцидента не пострадал.

Как уточнили в региональном СК, подростка остановили две сотрудницы школы, а также родственник одной из учениц. В результате конфликта школьник "ножом причинил им телесные повреждения". "Один из потерпевших в результате полученных ножевых ранений в область спины госпитализирован", - добавили в СК.

В отношении 15-летнего школьника расследуется дело по подозрению в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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