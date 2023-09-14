В Марракеше и прилегающих районах произошли подземные толчки малой силы

О разрушениях не сообщается

МАРРАКЕШ, 14 сентября. /ТАСС/. В Марракеше, главном туристическом центре королевства, в среду фиксировались землетрясения малой силы.

Подземные толчки магнитудой от 3,10 до 3,90 происходили в течение дня как в самом городе, так и в разных районах расположенной к югу от Марракеша провинции Эль-Хауз, сообщает служба оповещения. Информации о разрушениях не поступало.

Тем временем, в пострадавшие в результате землетрясения 8 сентября маленькие городки и горные деревни (дуары) продолжает идти гуманитарная помощь со всех уголков Марокко. Благодаря усилиям королевских вооруженных сил, разворачиваются военные медико-хирургические полевые госпитали, в которых врачи и медсестры оказывают помощь жителям областей.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км. Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать немедленную помощь всем людям, оказавшимся без крова в результате землетрясения. В стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Согласно последним данным МВД, число жертв стихийного бедствия превысило 2,9 тысячи, ранения получили более 5,6 тыс. человек.