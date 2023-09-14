14 сентября, 09:01
Военная операция на Украине

При обстрелах приграничных районов Курской области пострадал мужчина

Прилеты зафиксировали в трех населенных пунктах Глушковского района

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли приграничье Курской области, прилеты зафиксировали в нескольких населенных пунктах Глушковского района, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Есть один пострадавший: мужчина с легким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, прилеты зафиксировали в Елизаветовке, Теткине и Краснооктябрьском Глушковского района.

Ранее Старовойт сообщал, что при обстреле Вооруженными силами Украины завода в приграничном поселке Теткино погиб один человек. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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