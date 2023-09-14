СК направил на экспертизу образцы топлива севшего в поле самолета под Новосибирском

Следователи также допрашивают свидетелей, в частности, команду борта

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи изъяли и направили на экспертизу образцы топлива самолета Airbus A320, совершившего аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК России.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, в том числе команды воздушного судна, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Ранее возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Как уточнили в управлении, в расследовании уголовного дела задействовали следователей и наиболее опытных следователей-криминалистов Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.