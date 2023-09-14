В Мурманской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный отдел управления СК России по Мурманской области возбудил уголовное дело по факту автомобильной аварии, в которой погибли трое взрослых и малолетний ребенок, сообщило следственное управление СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе малолетнего ребенка 2022 года рождения, в результате автомобильной аварии, произошедшей 14 сентября в районе 1 412-го км автодороги Р-21 "Кола". Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По предварительным данным УМВД по области, в 09:45 водитель автомобиля Lada Priora при обгоне в зоне действия знака "Обгон запрещен" выехал на встречную обочину, после чего автомобиль развернуло и произошло столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком. В результате аварии погибли водитель Lada и три его пассажира, в том числе ребенок.

Из-за аварии движение на участке временно закрыли, к 13:00 организовали реверсивное движение, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по области. Региональная прокуратура проводит проверку.