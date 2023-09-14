Суд Петербурга возобновил следствие в отношении экс-руководителей "Невской мануфактуры"

Причиной стал повторный допрос экспертов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Судебное следствие возобновлено в Санкт-Петербурге в отношении бывших руководителей АО "Невская мануфактура", где 12 апреля 2021 года произошел крупный пожар площадью 10 тыс. кв. м, ущерб от которого оценивается в сумму более 850 млн рублей. Причиной возобновления следствия стал повторный допрос экспертов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении Алексея Михневича и Максима Макеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). <…> Следствие возобновлено для повторного допроса экспертов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что такое решение было принято в соответствии со ст. 294 УПК РФ: если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщают о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявляют о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие. По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому последнее слово.

Накануне объединенная пресс-службе судов сообщала, что 14 сентября суд огласит обвиняемым приговор.

Обвинение полагает, что Михневич и Макеев, когда были руководителями АО "Невская Мануфактура", знали о нарушениях пожарной безопасности в помещениях здания на Октябрьской набережной, но вплоть до 12 апреля 2021 года продолжали сдавать в аренду помещения, не прекращали действия заключенных ранее договоров, не выполняли предписания сотрудников МЧС. В результате в одном из помещений начался пожар, последовало постепенное возгорание всего здания, один из арендаторов получил отправление дымом, следует из материалов пресс-службы судов.