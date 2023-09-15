Суд на Украине арестовал на два месяца депутата Рады Нестора Шуфрича

Его также лишили возможности внесения залога

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, избранному от ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Уточняется, что Шуфрича арестовали на 60 суток, лишив возможности внесения залога.

Ранее в пятницу Служба безопасности Украины провела 45 обысков у Шуфрича и его окружения. Депутату были предъявлены обвинения в госизмене, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.