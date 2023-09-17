СК не нашел состава преступления в экспонате "iКона" в музее мусора в Калужской области

Автор работы Михаил Солдатенков использовал для создания "iКоны" художественный артефакт, в котором просматриваются образы Богородицы и Христа, в области руки и лиц размещены старые микросхемы и платы

КАЛУГА, 17 сентября. /ТАСС/. Экспонат "iКона", ранее выставленный в музее мусора "Му-Му" в Калужской области, прошел экспертизу, состав преступления в его демонстрации не найден, говорится в документе Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области, поступило несколько десятков обращений из-за демонстрации экспоната. "Демонстрация в музее мусора "Му-Му" иконы Божьей матери и младенца Иисуса не преследует свой целью явное неуважение к обществу и оскорбление религиозных чувств верующих. <...> В проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по вашему обращению отказано", - следует из текста документа следственного управления.

В заключении экспертизы отметили, что демонстрируемый предмет является частной коллекцией неподтвержденного художественного достоинства. "<...> "Му-Му" не является музеем, и публичная демонстрация икон и иных экспонатов в указанном учреждении не регламентируется нормативно-правовыми актами в сфере организации музейного дела", - добавили в СУ СК.

Автор работы Михаил Солдатенков из Санкт-Петербурга использовал для создания "iКоны" художественный артефакт, в нем просматриваются образы Богородицы и Христа, в области руки и лиц размещены старые микросхемы и платы.

Обсуждение экспоната было инициировано центром "Сорок Сороков". На время проведения экспертизы экспонат убрали из музея.