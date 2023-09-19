19 сентября, 00:58

На Камчатке спасатели нашли шестерых пропавших туристов

Как сообщили в ведомстве, никто из группы в медицинской помощи не нуждается

ТАСС, 19 сентября. Спасатели во вторник нашли шестерых туристов, пропавших в районе вулкана Толбачик на Камчатке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России. В медицинской помощи не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск (поселок в Усть-Камчатском районе Камчатского края - прим. ТАСС)", - рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристическая группа из шести человек в прошлый четверг отправилась по заявленному маршруту со стоянки "Копыто" в районе вулкана Толбачик. В назначенный день они не вышли на стоянку "Клешня". Об этом сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Связь с группой отсутствовала. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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