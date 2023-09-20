Разбор завалов и поиск людей на месте ЧП в Балашихе будут вестись круглосуточно

С учетом этого будет проводиться ротация личного состава оперативного штаба

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы после взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе будут вестись круглосуточно. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

"Работы по разбору завалов и поиску людей будут вестись круглосуточно. С учетом этого будет проводиться ротация личного состава", - сказал собеседник агентства.

Дом проверен диагностическим комплектом "Струна", но полученные данные еще нужно расшифровать. В настоящее время минуту тишины при работах не объявляют. Тяжелая техника применяется минимально, чтобы не произошло новых обрушений.

В оперативном штабе отметили, что конструкция дома, место взрыва и угроза дальнейших обрушений осложняют поисково-спасательные работы.

"Работы возобновлены, при этом спасатели находятся только на безопасных участках. Туда, где был эпицентр взрыва, сейчас допуска нет. Среди основных сложностей поисково-спасательных работ можно отметить конструкцию самого дома, место взрыва - середина здания, что не дает возможности разбирать завалы ниже. И, конечно, угроза дальнейших обрушений, так как закреплять нависающие панели бесполезно", - сказал собеседник агентства.