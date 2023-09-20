Полиция Украины возбудила 20 уголовных дел против паломников-хасидов в Умани

По данным правоохранительных органов, на иудейский Новый год в город прибыли более 35 тыс. человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила 20 уголовных дел против паломников-хасидов, отмечавших иудейский Новый год (Рош ха-Шана) в Умани. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди возбужденных дел 14 открыли по фактам незаконного хранения наркотиков, 3 - по факту контрабанды наркотиков, одно - по факту умышленного убийства, одно - по факту кражи и еще одно - по факту нарушения безопасности дорожного движения. Кроме того, составили 6 протоколов по административным правонарушениям.

Всего, по данным полиции, в Умань прибыли более 35 тыс. паломников-хасидов, из них 16 тыс. еще остаются в городе.

В преддверии еврейского Нового года, который в этом году отмечался с вечера 15 сентября по 17 сентября, власти Черкасской области ввели особый режим передвижения по Умани и ряд других ограничений для местных жителей. В городе действовал запрет на продажу алкоголя, пиротехнических средств, холодного оружия. Полиция работала в усиленном режиме, круглосуточно действовал координационный штаб в составе представителей Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, миграционной службы и других ведомств. Вместе с украинскими силовиками несли службу израильские полицейские, прибывшие с целью усиления мер безопасности.

В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году. В этом году МИД Израиля рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся боевых действий, особенно эта рекомендация касалась паломников-хасидов. 7 сентября вопрос безопасности паломников обсуждали в телефонном разговоре президент Украины Владимира Зеленского и премьер Израиля Биньямина Нетаньяху. В свою очередь премьер Израиля 10 сентября выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за безопасность на самих верующих, отправляющихся к иудейским святыням на Украину.