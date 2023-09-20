В Москве задержали 16 человек после незаконного проникновения на крышу высотки

Нарушители самовольно вскрыли техническое помещение, ведущее на крышу здания, с целью проведения видеосъемки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали 16 человек, которые проникли на крышу высотного здания на Котельнической набережной в Москве для видеосъемки и оказали сопротивление полицейским, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Принятыми мерами 16 нарушителей были задержаны. Двое из них попытались скрыться от полицейских, спрыгнув со второго этажа. В результате мужчины получили телесные повреждения и были переданы для госпитализации медикам, вызванным на место происшествия сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что участники инцидента доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. "В отношении всех доставленных правонарушителей составлены административные материалы по ст. 20.1 и 19.3 КоАП РФ", - добавили в главке.

Там также рассказали, что молодые люди самовольно вскрыли техническое помещение, ведущее на крышу здания, с целью проведения видеосъемки. При пресечении противоправных действий злоумышленники попытались воспрепятствовать сотрудникам полиции, блокируя входы в помещение и не реагируя на законные требования стражей порядка.

В столичной прокуратуре 19 сентября сообщили, что около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной, несколько из них забрались на шпиль здания.