Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП на севере Москвы, был пьян

В отношении виновника аварии будет возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Водитель BMW Х5, столкнувшийся с Hyundai на севере Москвы, по предварительным данным, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него будет возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW Х5 находится в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки, а также привлечение виновника ДТП к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным прокуратуры, автомобиль BMW Х5, за рулем которого находился 51-летний мужчина, столкнулся с ожидающим разрешающего сигнала светофора Hyundai. В результате аварии водитель Hyundai погиб на месте.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что на Тимирязевской улице в районе дома 10/12 произошло ДТП: столкнулись две машины.