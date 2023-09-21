Губернатор Орловской области сообщил об атаке БПЛА

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Два беспилотника, атаковавшие объекты топливно-энергетического комплекса, сбиты на территории Орловской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят необходимые работы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена атака беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей - по 1.