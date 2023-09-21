21 сентября, 07:22
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Жильцы пострадавшего дома в Балашихе останутся в гостинице до окончания экспертизы

Ранее МЧС сообщило о завершении поисковых работ и разбора завалов на месте происшествия

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жильцы дома, поврежденного от взрыва газа в Балашихе, останутся в гостинице до окончания проведения экспертизы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Юров.

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"Навестил размещенных жильцов пострадавшего дома в одной из гостиниц Балашихи. Условия комфортные, но, конечно, это не родные стены. До окончания экспертизы все, кому необходимо размещение, смогут оставаться в гостиничных номерах", - сказал Юров.

Ранее МЧС РФ сообщило о завершении поисковых работ и разбора завалов на месте происшествия. В результате трагедии 7 человек погибли и 20 пострадали.

  

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Взрыв газа в жилом доме в Балашихе
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