Жильцы пострадавшего дома в Балашихе останутся в гостинице до окончания экспертизы

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Ранее МЧС сообщило о завершении поисковых работ и разбора завалов на месте происшествия

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жильцы дома, поврежденного от взрыва газа в Балашихе, останутся в гостинице до окончания проведения экспертизы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Юров.

"Навестил размещенных жильцов пострадавшего дома в одной из гостиниц Балашихи. Условия комфортные, но, конечно, это не родные стены. До окончания экспертизы все, кому необходимо размещение, смогут оставаться в гостиничных номерах", - сказал Юров.

Ранее МЧС РФ сообщило о завершении поисковых работ и разбора завалов на месте происшествия. В результате трагедии 7 человек погибли и 20 пострадали.