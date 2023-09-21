21 сентября, 07:42
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Восемь пострадавших при взрыве газа в доме в Балашихе остаются в больницах

Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще три пострадавших доставлены в стационары, не подведомственные Минздраву Московской области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пять пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе находятся в медучреждениях Московской области в состоянии средней тяжести, еще троих перевели в другие медучреждения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

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"В результате происшествия в Балашихе погибли семь человек, восемь пострадавших [из 20] были госпитализированы. На данный момент в стационарах Подмосковья находятся пять человек в состоянии средней степени тяжести. Еще три пострадавших доставлены в стационары, не подведомственные Минздраву Московской области", - сказали в пресс-службе, отметив, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. 

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Взрыв газа в жилом доме в Балашихе
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