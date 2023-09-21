В Ливии сотрудники МЧС России в ходе спасательных работ нашли сумку с деньгами

Согласно заявлению ведомства, российские специалисты передали находку местной полиции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России при поисково-спасательных работах в пострадавшем от наводнении ливийском городе Дерна в разрушенном жилом доме нашли сумку с деньгами и передали ее полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Ливии при поисково-спасательных работах сводной группировкой МЧС России в разрушенном жилом доме была найдена сумка с деньгами. Специалисты российского ведомства передали находку местной полиции", - сказали в пресс-службе.

Спасатели МЧС России приступили к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в городе Дерна в Ливии 17 сентября. Они работают на одном из самых сложных участков, в так называемой красной зоне, где большинство поврежденных и разрушенных зданий, порой смытых до основания. В ходе работ применяются кинологические расчеты и приборы технического поиска, в том числе и на воде.