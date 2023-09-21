21 сентября, 15:37

В Мордовии по факту отравления газом учащихся колледжа возбудили дело

По последним данным, пострадали 22 человека

ТАСС, 21 сентября. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело по факту отравления бытовым газом учащихся медицинского колледжа в Краснослободске. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"В Краснослободске устанавливаются обстоятельства отравления учащихся колледжа. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 21 сентября в Краснослободскую районную больницу обратились несколько учащихся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 20 лет с признаками отравления, предположительно, бытовым газом. Студентов осмотрели, часть из них госпитализировали. По предварительным данным, угрозы их жизни нет. По данным ГУ МЧС по республике, имеется информация о 22 обратившихся за медпомощью.

Как отметил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов, возраст 18 пострадавших студентов - от 16 до 18 лет, остальные - старше. "По данным на 18:00, все осмотрены, госпитализированы, получают необходимое лечение. Два человека направлены для госпитализации в Саранск. Ситуацию взяли на контроль, на место выехал министр здравоохранения", - написал Здунов.

В образовательном учреждении работают сотрудники регионального управления Следственного комитета Российской Федерации, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
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