22 сентября, 06:42,
обновлено 22 сентября, 06:50

В Шебекино произошел взрыв газового баллона в частном доме

Пострадали пять человек

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Частный дом разрушен в Шебекине Белгородской области из-за взрыва газового баллона, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"ЧП в Шебекино. Разрушен частный жилой дом. По предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона. Есть пятеро пострадавших, один из которых находится под завалами. На месте работают все оперативные службы. Помощь пострадавшим оказывается: у троих травмы головы, у одного пострадавшего ожоги", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, "причины произошедшего установят следственные службы". 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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