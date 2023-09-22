Устроившего аварию в нетрезвом состоянии водителя BMW отправили под домашний арест

Мужчина полностью признал вину

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест водителя BMW, который устроил ДТП со смертельным исходом на Тимирязевской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Суд избрал в отношении 51-летнего мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину он признал полностью.

В минувшую среду на Тимирязевской улице в районе дома 10/12 водитель BMW Х5 врезался в Hyundai, стоявший на светофоре. Водитель Hyundai погиб на месте. Как выяснилось позже, водитель BMW был пьян.