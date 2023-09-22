Спасатели транспортировали с горы Казбек пострадавшую при камнепаде туристку

Всего под камнепад попала группа из 11 альпинистов

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России транспортировали с горы Казбек в Северной Осетии пострадавшую при камнепаде туристку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Спасатели МЧС России транспортировали с горы Казбек пострадавшую при камнепаде туристку. Она передана врачам в селении Тменикау. В спасательной операции было задействовано 14 специалистов Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.

Накануне на горе Казбек началась поисково-спасательная операция. Группа альпинистов из 11 человек, совершавшая восхождение на вершину горы Казбек, на высоте 3,1 тыс. м попала под камнепад. Одна из ее участниц получила серьезные травмы.