В Шебекино по факту посягательства на жизнь полицейских возбудили дело

По версии следствия, хозяин дома во время обыска открыл вентиль газового баллона и поджег газ

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции в Шебекино Белгородской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По предварительным данным, в ходе проведения обыска хозяин частного домовладения, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что повлекло хлопок газовоздушной смеси. В результате действий подозреваемого пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые доставлены в медицинские учреждения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекино разрушен частный дом из-за взрыва газового баллона. Подозреваемый также был извлечен из-под завалов с телесными повреждениями, он доставлен в медицинское учреждение.

По версии следствия, утром 22 сентября сотрудники правоохранительных органов на основании судебного решения проводили обыск в этом доме по находящемуся в производстве органов внутренних дел уголовному делу. "На месте продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК. В рамках расследования уголовного дела по изъятым на месте объектам и предметам назначен ряд судебных экспертиз, проводятся осмотры территории, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.