Суд не стал раскрывать новые анкетные данные Чубайса по делу о краже его имущества

По мнению адвоката Вячеслава Макарова, изменение анкетных данных потерпевшим может создать препятствие для повторного рассмотрения дела в отношении подзащитных

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приступил к повторному рассмотрению уголовного дела о краже имущества у бывшего гендиректора госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. До рассмотрения дела по существу столичный суд отказался установить и раскрыть новые анкетные данные потерпевшего, сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Вячеслав Макаров.

"На стадии досудебной подготовки защита заявила в Хамовническом районном суде Москвы ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых, а также попросила установить и раскрыть новые анкетные данные Чубайса в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Но по всем нашим ходатайствам мы получили отказ", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что ранее израильское издание "Детали" писало о подаче Чубайсом вместе с супругой Авдотьей Смирновой запроса в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов. По данным издания, Чубайс еще весной 2022 года прибыл в Израиль, где ему принадлежит "как минимум один объект недвижимости".

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс, возможно, "удрал и прячется" из-за опасений уголовных дел по Роснано, при этом "он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич".

По мнению адвоката, изменение анкетных данных потерпевшим может создать препятствие для повторного рассмотрения дела в отношении подзащитных. Как говорится в постановлении Хамовнического районного суда, довод защитника о том, что потерпевшим Чубайсом изменены анкетные данные, что должно повлечь признание недействительным соглашения на представление его интересов в суде адвокатами, объективными доказательствами не подтвержден и оценен судом быть не может.

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. В первый раз Хамовнический суд приступил к рассмотрению дела по существу в июле прошлого года. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд до 70 млн рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и кипрская компания "Тилсока Лимитед". Экс-гендиректор Роснано ни на одно судебное заседание не явился. В конце февраля этого года Хамовнический суд изменил территориальную подсудность дела, передав его в Замоскворецкий районный суд, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение и вернул дело в Хамовнический суд на новое рассмотрение.