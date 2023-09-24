В ГИБДД назвали причину ДТП в Нижегородской области с грузовиком и маршруткой

ТАСС, 24 сентября. Выезд грузовика на полосу встречного движения мог стать причиной ДТП с участием маршрутки в Нижегородской области, где погибли три человека. Об этом сообщил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Китаев.
"Предварительно [установлено, что] ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля на полосу встречного движения", - сообщил он.
Авария произошла около 09:40 мск на трассе М-7 около населенного пункта Шелокша Кстовского района, столкнулись грузовик и маршрутная "Газель". По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли и 16 пострадали.