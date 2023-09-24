В ГИБДД назвали причину ДТП в Нижегородской области с грузовиком и маршруткой

Как сообщил врио начальника регионального управления ведомства Сергей Китаев, причиной аварии стал выезд грузовика на полосу встречного движения

ТАСС, 24 сентября. Выезд грузовика на полосу встречного движения мог стать причиной ДТП с участием маршрутки в Нижегородской области, где погибли три человека. Об этом сообщил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Китаев.

"Предварительно [установлено, что] ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля на полосу встречного движения", - сообщил он.

Авария произошла около 09:40 мск на трассе М-7 около населенного пункта Шелокша Кстовского района, столкнулись грузовик и маршрутная "Газель". По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли и 16 пострадали.