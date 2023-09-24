Один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ поселка Новый Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавший получил осколочные ранения и легкую контузию

ТАСС, 24 сентября. Водитель "Камаза" пострадал при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Новый Волоконовского района в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Поселок Новый в Волоконовском районе попал под атаку ВСУ. Дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Пострадал водитель "Камаза". Мужчина сам обратился в центральную районную больницу с осколочными ранениями и легкой контузией", - написал глава региона.

По словам Гладкова, пострадавшему мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь. "Его отпустили домой на амбулаторное лечение", - добавил губернатор.