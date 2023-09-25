Во Владивостоке из больницы выписали водителя самосвала, снесшего виадук

Его госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Водителя самосвала, который обрушил пешеходный виадук в пригороде Владивостока, выписали из больницы, сообщил ТАСС пресс-секретарь Владивостокской клинической больницы №2.

"Пациент выписан", - сказал пресс-секретарь.

Пешеходный виадук на региональной трассе под Владивостоком обрушился после столкновения с грузовым отсеком автомобиля Sinotruk Howo. Во время движения грузовой отсек оказался поднят. В результате ДТП пешеходный переход упал на проезжую часть, движение на участке автомобильной дороги было перекрыто.

При аварии пострадал водитель Sinotruk Howo. Он получил сочетанную травму и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту ДТП. Движение по трассе уже восстановили.