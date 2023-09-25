Собственник шахты "Листвяжная" Федяев не признал вину по делу о взрыве

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров компании "СДС-уголь" и собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев не признал вину по делу о взрыве на шахте, в результате которого погиб 51 человек, передает корреспондент ТАСС из Центрального районного суда Кемерова.

"Виновным себя не признаю", - сказал Федяев. Алексеев и Якутов в ходе судебного заседания вину также не признали.

Федяев, гендиректор компании "СДС-уголь" Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов обвиняются по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Алексеев и Якутов находятся под стражей, Федяев - под подпиской о невыезде.

По версии следствия, подсудимые знали о нарушениях на шахте, где систематически выявлялись превышения ПДК метана, однако они не организовали проведение проверок и не обеспечили комплекс мер по безопасности. В дальнейшем бездействие со стороны руководства и привело к взрывоопасной ситуации на производственном объекте.

Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли за последнее время. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.