В Челябинской области суд арестовал бойца ММА по делу об убийстве ветерана СВО

Расследование уголовного дела поставлено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на контроль

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бойцу смешанного стиля (ММА), участнику уличного конфликта, после которого ветеран специальной военной операции (СВО) умер в больнице от полученных травм, следует из материалов, опубликованных пресс-службой следственного управления Следственного комитета России по региону.

"В Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта, произошедшего 16 сентября текущего года на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского района, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время следователями регионального следственного управления продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела поставлено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на контроль.

24 сентября сообщалось, что в Карталинском районе сотрудники полиции задержали 19-летнего участника уличного конфликта, в результате которого местный житель получил смертельные травмы. Ранее в местных СМИ сообщалось, что 16 сентября в Карталинском районе произошел конфликт между местным бойцом MMA Рустамом Байжувеновым и ветераном СВО Максимом Никитиным, в результате которого последний ударился головой и позже умер.