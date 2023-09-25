25 сентября, 14:32
ЧП в торговом центре в Москве

В Москве продлили домашний арест инженеру по делу об аварии в ТЦ "Времена года"

Меру пресечения продлили до 24 декабря

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок домашнего ареста Евгению Боткину - главному инженеру компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", где погибли люди из-за прорыва трубы с кипятком. Об ТАСС сообщили в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Боткину Е. В. меру пресечения в виде содержания под домашним арестом на срок до 24 декабря", - сообщили в суде.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого главного инженера обслуживающей компании обвинили по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Боткин вину не признает. 

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