26 сентября, 05:19
Военная операция на Украине

Число пострадавших после обстрела предприятия в Шебекино выросло до двух

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавшим уже оказали медпомощь и отправили домой

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших при обстреле гражданского промышленного предприятия в Шебекино 25 сентября выросло до двух. Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Вчера у нас в результате обстрелов пострадали пятеро мирных жителей: две женщины из Уразово, две женщины из Шебекино и один мужчина, который поздно вечером обратился за медицинской помощью после обстрела гражданского промышленного предприятия в Шебекино", - написал Гладков.

По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они уже находятся дома. После обстрела предприятия есть повреждения на территории нескольких цехов.

25 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино, несколько снарядов попали на территорию промышленного предприятия, в результате чего пострадала сотрудница завода. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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