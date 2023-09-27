Из Иркутска вылетел задержанный на три дня рейс в Пхукет

Общее время задержки вылета составило почти 74 часа

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Самолет задержанного на три дня рейса Иркутск - Пхукет утром в среду вылетел в Таиланд, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпании "Икар" должен был вылететь в 05:15 (01:15 мск) 24 сентября. Сначала вылет отложили до 03:00 25 сентября (23:00 мск 24 сентября), затем перенесли на 27 сентября. По информации перевозчика, причиной стала неисправность самолета. Рейса ожидали 434 пассажира.

"Рейс по маршруту Иркутск - Пхукет состоялся. Сегодня в 07:28 (02:28 мск) 383 пассажира благополучно вылетели из аэропорта Иркутска", - говорится в сообщении.

Общее время задержки вылета составило 73 часа 58 минут.

В аэропорту города для пассажиров рейса работала мобильная приемная прокуратуры. По поступившим обращениям организованы проверки. Туристы были размещены в гостиницах Иркутска. Их обеспечивали горячим питанием.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне в своем телеграм-канале написал, что было две причины задержки рейса - болезнь второго пилота и техническая неисправность судна. Экипаж был заменен, также из Москвы была вызвана бригада техников для устранения неисправности. Несколько человек в итоге отказались от полета, им в полном объеме вернут стоимость тура. Авиакомпания также намерена компенсировать туристам, которые решили лететь, стоимость каждого дня задержки.