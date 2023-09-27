В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ пострадал мужчина

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшего доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил осколочное ранение при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Большетроицкое Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона.

Также в результате обстрела повреждено одно частное домовладение - посекло крышу. "Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", - добавил Гладков.