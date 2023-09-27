В Приднестровье сообщили об обнаружении новых фрагментов ракеты от комплекса С-300

Прибывшие на место специалисты установили, что это топливный бак и маршевый двигатель ракеты С-300, сообщило агентство Новости Приднестровья

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Жители непризнанного Приднестровья обнаружили новые фрагменты зенитной ракеты от комплекса С-300. Об этом сообщило местное агентство Новости Приднестровья.

Прибывшие на место специалисты установили, что это топливный бак и маршевый двигатель ракеты С-300.

Как ранее сообщали в МВД Приднестровья, в понедельник фрагмент ракеты в огороде обнаружил житель села Кицканы. По его словам, звук падения тяжелого предмета он услышал около двух часов ночи. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Ранее обломки украинских зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства.