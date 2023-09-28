В Карелии за пять лет количество лесных пожаров снизилось в два раза

В 2023 году в регионе зафиксировали 95 природных возгораний

ТАСС, 28 сентября. Количество лесных пожаров, произошедших на территории Республики Карелия за последние пять лет сократилось в два раза. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам завершения пожароопасного сезона.

"За прошедший пожароопасный сезон в регионе зарегистрировано 95 лесных пожаров на площади 340 га. В сравнении со средними пятилетними значениями количество пожаров в 2023 году сократилось в 2 раза, общая площадь - в 13,2 раза, средняя площадь одного пожара уменьшилась в 7 раз", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки составила 97,9%. "Этот высокий показатель достигнут, в том числе благодаря достаточному финансированию, своевременному обеспечению кратности авиапатрулирования лесов, отлаженному взаимодействию Минприроды Карелии, Центра охраны лесов, лесничеств и других ведомств", - говорится в сообщении.

Кроме того, на снижение числа пожаров оказала эффект профилактическая работа: работники лесничеств в этом сезоне провели более 20 тыс. патрулирований лесов, рассказывая о действующих правилах, ограничениях и запретах.

"Опыт специалистов парашютно-десантной пожарной службы Центра охраны лесов Карелии позволил не только оперативно ликвидировать возгорания на территории Карелии, но и оказать помощь другим субъектам. В этом сезоне специалисты центра шесть раз отправлялись на тушение лесных пожаров в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Красноярском крае, Свердловской области и в Республике Коми", - говорится в сообщении.