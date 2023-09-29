В Курской области более 4 тыс. человек остались без света из-за атаки БПЛА

Электроснабжение также отсутствует на некоторых социальных объектах, сообщили в региональной прокуратуре

КУРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Более 4 тыс. жителей остались без света после атаки украинского беспилотника на подстанцию в Курской области. Также электроснабжение отсутствует на некоторых социальных объектах, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, без света остались более четырех тысяч жителей сел Кондратовка, Макрушино, Песочного, Долгий Колодезь, слободы Белая, а также ряд социальных объектов, в том числе Беловская центральная районная больница. Надзорным ведомством открыта горячая линия по вопросу соблюдения прав местных жителей при организации подачи электрической энергии в жилые дома", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области.