Прокуратура сообщила, что сбившему людей в центре Москвы водителю грозит семь лет колонии

Как считают в ведомстве, на срок может повлиять отказ от медосвидетельствования

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Водителю автомобиля Mercedes, который сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, с учетом его отказа от прохождения медицинского освидетельствования грозит до семи лет колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Водитель транспортного средства отказался от медицинского освидетельствования. С учетом указанного обстоятельства действия мужчины подлежат квалификации по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)", - сказали в пресс-службе. Согласно этой норме, виновнику ДТП может грозить до семи лет колонии. Ранее дело было возбуждено по ч. 1 той же статьи, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы до двух лет за ДТП с пострадавшими.

Кроме этого, согласно законодательству, отказ от медицинского освидетельствования влечет лишение права управления автомобилем даже в том случае, если отказавшийся будет признан невиновным в преступлении.