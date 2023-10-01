Водоснабжение восстановили в домах 22,6 тыс. жителей Липецка

Режим ЧС в городе сняли

ТАСС, 1 октября. Водоснабжение, нарушенное 28 сентября в домах 22,6 тыс. жителей Липецка из-за масштабной аварии, восстановили, сообщила мэр города Евгения Уваркина.

"Работы завершены. Вода в системе с необходимыми параметрами. Режим ЧС снимаем", - написала Уваркина в своем Telegram-канале.

Уваркина отметила, что в начале следующей недели планируется краткосрочное отключение воды для завершения работ на новом коллекторе и водоводе, после чего рабочие приступят к восстановлению участка дороги.

28 сентября в Липецке из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм без водоснабжения остались жители примерно 20 микрорайонов. Это более 22,6 тыс. человек, которые проживают в 180 домах разной этажности, а также более 860 юридических лиц, 15 социально значимых организаций, в том числе детские сады, средние общеобразовательные школы и школа искусств. Причиной стали работы подрядчика, который повредил водовод, по этому факту проводят проверку сотрудники следственного управления СК по региону и прокуратуры по Липецкой области.