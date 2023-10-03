На Камчатке подняли авиацию для поисков двоих мужчин, пропавших на реке Паужетка

Как сообщили в региональном МЧС, поисковую операцию будут вести наземным способом и с помощью беспилотного летательного аппарата

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю вылетели в Усть-Большерецкий район, где 2 октября во время переправы через реку Паужетка пропали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники [ведомства] вылетели в Усть-Большерецкий район. <...>. С собой у спасателей есть все необходимое для поиска оборудование. Поисковая операция будет вестись как наземным способом, так и с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе временной переправы, организованной через реку Паужетка к одноименному рабочему поселку. Там в связи с подъемом уровня воды во время циклона при попытке форсирования реки перевернулись два внедорожника. Пять человек смогли выбраться на берег, двое - пропали без вести.

В пресс-службе прокуратуры Камчатского края сообщили ТАСС, что ведомство организовало проверку по факту инцидента. В ходе проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований безопасного использования большегрузной техники, правил буксировки в период подъема уровня воды. Проводит проверку и управление СК России по Камчатскому краю.

В августе 2023 года на Камчатке селевыми потоками смыло мост, соединяющий поселки Озерновский и Паужетка. Мост не стоит на балансе края и района, он был возведен для промышленных нужд. Глава Усть-Большерецкого района Кирилл Волков в конце сентября сообщил губернатору Камчатки Владимиру Солодову, что в настоящий момент ведутся работы по подсчету материалов для восстановления объекта.

Поселок Паужетка расположен на юге Камчатки, между Охотским морем и Курильским озером, стоит на одноименной реке. В поселке, где проживают около 80 человек, находится старейшая в стране геотермальная электростанция.